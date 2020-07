Platinette | “Legge contro l’omofobia? Una putata colossale Non sopporto il vittimismo LGBT

Platinette: “Legge contro l’omofobia? Una put...ata colossale. Non sopporto il vittimismo LGBT" (Di martedì 7 luglio 2020) “Chiediamoci se vogliamo l’abbattimento dei generi o se ne vogliamo la codifica in più sfumature possibili dell’arcobaleno, che è una putt**ata colossale. In realtà non siamo capaci di rapportarci con gli altri, in quanto individui, ma solo con i gruppi di appartenenza, di corporazioni“. Con queste parole, in un’intervista rilasciata a La Verità, Mauro Coruzzi attacca il ddl Zan, la cosiddetta legge contro l’omofobia prossima al voto.“Mi annoia l’idea di dover limitare ancora una volta l’ironia, il linguaggio non convenzionale. Se dico a una persona ‘sei proprio una finocchia persa’, che cosa c’è che non va? Ci sono famiglie orrende, nuclei familiari imbarazzanti ma perché non si può fare il family day se altri sfilano nel gay pride? E non sopporto il ... Leggi su huffingtonpost

