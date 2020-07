Pica: delibera Osp sia in armonia con centro storico (Di martedì 7 luglio 2020) Roma – “Accogliamo positivamente la delibera approvata dall’Assemblea Capitolina circa l’ampliamento dei tavolini per i pubblici esercizi. Un tema su cui la Fiepet-Confesercenti si e’ spesa molto, sia sui tavoli istituzionali che a livello associativo. Riteniamo si tratti di un’opportunita’ importante per aiutare gli esercenti colpiti dall’emergenza economica dovuta al Covid-19.” “Ringraziamo le forze politiche del Campidoglio, maggioranza e opposizione, per aver ascoltato le nostre istanze e concluso l’iter in Aula Giulio Cesare. Da parte nostra stiamo dando comunicazione a tutti i pubblici esercizi di osservare regole e normative prescritte dalla delibera sull’ampliamento delle Osp.” “In questo momento di grande difficolta’ per l’economia cittadina, auspichiamo senso di ... Leggi su romadailynews

