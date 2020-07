Pedemontana: camion si ribalta all’altezza di Lomazzo (Di martedì 7 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt E’ rimasto leggermente ferito il conducente dell’autoarticolato che oggi, 7 luglio, alle ore 13, si è ribaltato sulla rampa dell’autostrada Pedemontana. Il motivo dell’incidente, avvenuto all’altezza di Lomazzo Sud, è ancora da accertare: si suppone sia accaduto a causa dello sbilanciamento del mezzo nel percorrere la curva. L’autista, un uomo di 34 anni, è stato subito … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Pedemontana: camion si ribalta all’altezza di Lomazzo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Pedemontana: camion si ribalta all'altezza di Lomazzo - -

Ultime Notizie dalla rete : Pedemontana camion

IL GIORNO

Un tir si è ribaltato sulla rampa che dall’autostrada dei Laghi immette sulla Pedemontana in prossimità dell’uscita di Lomazzo Nord. L’incidente attorno alle 13 quando, per cause in fase di accertamen ...Oggi in provincia altri incidenti. A Lomazzo, sulla rampa di accesso alla Pedemontana, alle 13 un camion di è rovesciato su un fianco. Ferito il conducente di 34 anni, non è grave. E’ stato portato in ...