‘Pechino Express’, Costantino della Gherardesca svela quando andrà in onda la prossima edizione. E a proposito di ‘Ballando con le Stelle 15’… (Di martedì 7 luglio 2020) È ormai sempre più apprezzato dal pubblico del piccolo schermo Costantino della Gherardesca: dopo moltissimi anni al timone del game show Pechino Express e la partecipazione a Celebrity Hunted, il primo reality show italiano prodotto da Amazon Prime Video, gli spettatori sono sempre più curiosi di vedere come se la caverà l’elegante conduttore con passi di danza nella prossima edizione di Ballando Con Le Stelle, rinviato a causa della pandemia mondiale causata dal Covid-19. Proprio a proposito del talent show condotto da Milly Carlucci e in onda su RaiUno dal prossimo autunno, Costantino ha raccontato a Sorrisi Tv e Canzoni: Alla prima riunione con Milly Carlucci ho subito detto: “Guardate, io sono goffo, ho pure una gamba storta…” ma mi hanno voluto ugualmente. Il (futuro) concorrente ha spiegato di non essere ancora stato abbinato ... Leggi su isaechia

