Paolo Becchi contro il governo Conte: così Genova è diventata invisibile (Di martedì 7 luglio 2020) «Sapore di sabbia, sapore di mare». Forse Paoli, oggi, canterebbe così la sua, la mia Genova, queste spiagge ormai irraggiungibili, circondate da un cantiere dopo l'altro, da code interminabili di automobili ferme per ore e ore nel traffico dei lavori in corsi. Quel mare che si muove anche di notte, pochi, ormai, lo vedranno, quel mare che è stato, nella storia della città, una promessa e una speranza: per chi arrivava, dal Sud, in cerca di lavoro; per chi, per le stesse ragioni, lasciava una città che poi non avrebbe smesso di rimpiangere. La nostalgia del Righi che ti «stringe il cuore». È strano, certamente, vedere così pochi turisti in Riviera, a Ponente e a Levante. Ma è terrificante, soprattutto, vedere come questa città, che durante il lockdown era stata additata come simbolo della futura rinascita, ... Leggi su liberoquotidiano

