Pagelle Milan-Juventus 4-2: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di martedì 7 luglio 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Milan-Juventus 4-2. A San Siro succede la qualsiasi nella trentunesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020: ospiti in vantaggio all’inizio della ripresa grazie alle reti di Rabiot e Ronaldo ma il cuore rossonero ribalta tutto con quattro gol in quindici minuti. Vittoria che proietta i rossoneri al quinto posto mentre la Juventus non chiude i giochi. Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma 6; Conti 6 (37’ st Calabria 6), Kjaer 6, Romagnoli 5, Theo Hernandez 6.5; Kessié 7.5, Bennacer 6.5; Saelemaekers 6 (15’ st Rafael Leao 7.5), Paquetà 6 (1’ st Calhanoglu 6.5), Rebic 7.5 (37’ st Krunic sv); Ibrahimovic 7 (22’ st Bonaventura 7). In panchina: Begovic, A. Donnarumma, Biglia, Colombo, Gabbia, Laxalt, Maldini. Allenatore: Pioli 7. Juventus (4-3-3): Szczesny 5.5; Cuadrado 6 (32’ st Alex ... Leggi su sportface

La Juventus farà visita al Milan, una sfida determinante per lo scudetto e per la qualificazione in Europa League. Entrambe le squadre hanno necessità di fare punti per cercare di raggiungere i propri ...

