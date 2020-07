Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, 2 gemelline siamesi unite per la testa e ora separate: l’intervento straordinario a Roma (Di martedì 7 luglio 2020) Due gemelline siamesi unite per la testa fin dalla nascita ora possono finalmente godersi una nuova vita. Un intervento straordinario quello che l’equipe del Bambino Gesù di Roma è riuscito a portare a termine dopo oltre un anno di studio: le due sorelline, arrivate a Roma dalla Repubblica centroafricana, sono state finalmente separate il 5 giugno scorso. Si tratta di un caso unico in Italia e di un intervento eccezionale – preparato in più fasi chirurgiche – che è durato circa 18 ore. ‘Volevo complimentarmi con l’equipe dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per l’eccezionale intervento di separazione dei gemelli siamesi Ervina e Prefina. Il Bambino Gesù si conferma eccellenza nella sanità italiana e esempio di grande solidarietà verso le persone più deboli. Senza la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

