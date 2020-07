Morto Sebastian Athie, addio alla star di Disney Channel: aveva 24 anni (Di martedì 7 luglio 2020) È Morto a 24 anni Sebastian Athie, giovane star di Disney Channel Latin America celebre per essere il protagonista di “Once”, la serie tv dedicata al mondo del calcio in cui interpretava il ruolo di Lorenzo Guevara. A dare la notizia della sua scomparsa improvvisa è il Daily Mail, spiegando che la famiglia non ha voluto rendere note le cause del decesso. “Riposa in pace, Sebas. La tua arte e il tuo sorriso rimangono per sempre“, si legge in un post pubblicato sui social da Disney Channel in ricordo del giovane attore. “Con molto dolore, ci rammarichiamo della dipartita di Sebastián Athié, che ricorderemo sempre per il suo grande talento, la compagnia, la professionalità e, soprattutto, il cuore enorme. Accompagniamo la sua famiglia, i colleghi, gli amici e i fan nel suo addio”, conclude il messaggio. Nato in Messico, ... Leggi su ilfattoquotidiano

