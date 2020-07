Milik-Juve, intesa per 4,5 milioni fino al 2025, manca l’accordo tra De Laurentiis e Agnelli (Di martedì 7 luglio 2020) Secondo quanto scrive il Mattino, Milik ha raggiunto l’intesa con la Juventus per un contratto da 4,5 milioni fino al 2025. Ma non c’è ancora un accordo tra i due club. “Il polacco s’è promesso alla Juventus. Ora tocca ai due club fare il resto. Da qualche giorno, l’agente di Milik ha in sostanza raggiunto l’intesa per una cifra poco sotto i 4,5 milioni di euro sino al 2025. Ballano ancora dei dettagli, ma il giocatore si sente ormai vicinissimo a Maurizio Sarri. Ora, però, s’attende il passaggio più importante, l’accordo tra De Laurentiis e Agnelli“. Non ci sono solo i bianconeri a volere Milik, però. “Anche l’Atletico Madrid e il Tottenham sono interessate all’attaccante. Il Napoli sogna l’asta: per meno di 45 milioni non vuole cederlo. Nelle prossime ore s’attende la ... Leggi su ilnapolista

Quinto posto e Coppa Italia, finalmente un trofeo vinto dopo sei anni di applausi, veleni, sospetti nella rincorsa della Juve. La lunga estate porta il Napoli dinanzi a due appuntamenti: la sfida fino ...

Il bosniaco rientrerebbe sicuramente nelle grazie di mister Sarri, e il caos societario dei capitolini, con la qualificazione in Champions League sempre più lontana, potrebbe costringere i giallorossi ...

