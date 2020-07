Meteo Roma del 07-07-2020 ore 19:15 (Di martedì 7 luglio 2020) Meteo Ben ritrovati all’ascolto nei previsioni del tempo per la giornata di domani al nord ennesima giornata all’insegna del bel tempo con cieli sereni mattina o al più poco nuvolosi al pomeriggio in serata sulle Alpi Prealpi alte pianure al centro nessuna pioggia prevista cieli sereni su tutte le regioni da segnalare tanto la presenza di no che non vi tra pomeriggio e sera sui settori appenninici dell’ Abruzzo Marche Umbria al sud intera giornata caratterizzata dal bel tempo sia sulle regioni meridionali peninsulari che su quelle insulari cieli sereni o poco nuvolosi e precipitazioni assente temperature in generale calo i valori minimi in aumento peli massimi le previsioni del tempo sono a cura del centro Meteo italiano Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 07-07-2020 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - meteosmaniotto : News Meteo. Meteo ROMA: resta il BEL TEMPO, CALDO in crescita dopo metà settimana - zazoomblog : Meteo forti mareggiate e brusco calo delle temperature sull’Adriatico: massime di +25°C a Rimini Ancona e Pescara -… - peppecaridi : #Meteo, forti mareggiate e brusco calo delle temperature sull’Adriatico: massime di +25°C a Rimini, Ancona e Pescar… - affariroma : #Meteo Roma 8 luglio: l'afa non molla, massima a 32 gradi ma all'ombra - -