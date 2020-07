Le indelebili note di Morricone. Addio all’indimenticabile compositore premio Oscar. Nelle sue colonne sonore lo spirito dei nostri tempi (Di martedì 7 luglio 2020) Se ci fosse anche un solo motivo per dubitare che la musica sia carne e non solo eccellenza strumentale, vibrazioni interne profonde e visione realissima di ciò che ci accade intorno attraverso concatenazioni di note e memorie segrete, filigrane sottili di brividi, pensieri e risacche sonore lontanissime, basterebbe andare a riascoltare qualche passaggio di Il buono, il brutto, il cattivo o di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, due degli spartiti capolavoro firmati in una radiosa carriera artistica da Ennio Morricone, l’indimenticabile maestro che ci ha lasciati ieri all’età di 91 anni, costellata di Oscar, Bafta e Golden globe, fra trionfi e candidature. Nello storico western di Sergio Leone – che lavorò con il compositore romano anche all’altro film della Trilogia del dollaro, Per un pugno di dollari – ... Leggi su lanotiziagiornale

GiuseppeConteIT : Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro #EnnioMorricone. Ci ha fatto sognare,… - blvackcaat : RT @GiuseppeConteIT: Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro #EnnioMorricone. Ci ha fatto sognare, em… - antonellapaddy : RT @GiuseppeConteIT: Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro #EnnioMorricone. Ci ha fatto sognare, em… - Menina1204 : RT @GiuseppeConteIT: Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro #EnnioMorricone. Ci ha fatto sognare, em… - IldeAlberti : RT @GiuseppeConteIT: Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro #EnnioMorricone. Ci ha fatto sognare, em… -