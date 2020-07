La foto che mostra una chiazza rossa nel mare di Taranto non è stata scattata a luglio 2020 e non c’entra con l’inquinamento (Di martedì 7 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE Il 5 luglio su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un’insenatura di un litorale dove l’acqua del mare invece di avere sfumature di blu e azzurro è di un colore tra il rosso e l’arancione, vicino al color ruggine. Lo scatto è accompagnato da questo commento, scritto da chi l’ha pubblicato: «Buongiorno amici buona e Santa domenica dedicato al PRESIDENTE #GIUSEPPE # # CONTE# ecco il mare di ieri a Taranto». Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Immagine pubblicata su Facebook il 5 luglio 2020 – Fuori contesto La foto è reale ma ... Leggi su facta.news

