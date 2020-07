La COMETA NEOWISE è ben visibile, SHOW in cielo: ecco quando ammirarla (Di martedì 7 luglio 2020) Dopo alcune cocenti delusioni, in merito alle ultime comete che promettevano spettacolo negli ultimi mesi, stavolta invece siamo dinanzi ad una bella sorpresa. Non c’è più dubbio che la COMETA C/2020 F3 NEOWISE è la più brillante degli ultimi anni, una grande sorpresa per gli appassionati d’astronomia e non solo. La COMETA è ben visibile ad occhio nudo e lo spettacolo proseguirà sino almeno alla fine del mese, salvo eventi inattesi e imprevedibili che potrebbero comprometterne la brillantezza. Meglio quindi non perdere tempo, per chi non l’avesse ancora scrutata in cielo. La caccia al questa COMETA costa un po’ di sacrificio, perché risulta per il momento visibile in cielo solamente in tardissima notte, poco prima dell’alba, abbastanza bassa sull’orizzonte nel quadrante nord-est. ... Leggi su meteogiornale

