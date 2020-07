Juventus U23-Padova in tv: data, orario e come vederla in streaming playoff Serie C (Di martedì 7 luglio 2020) Alle 20:30 di giovedì 9 luglio la Juventus U23, fresca vincitrice della Coppa Italia Serie C, è pronta ad ospitare il Padova nel match del playoff della fase nazionale di categoria. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Eleven Sports mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale per non perdere le emozioni di questo appuntamento. Quale sarà la squadra che potrà continuare a sognare la promozione? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco. Leggi su sportface

JuventusFCYouth : Al lavoro verso la sfida contro il Padova ????? Su - JuventusFCYouth : La serata di ieri Marco #Olivieri non se la dimenticherà: in #GenoaJuve ha fatto il suo esordio in @SerieA! Compli… - JuventusFCYouth : Una settimana fa, a quest'ora, la nostra #Under23 vinceva la Coppa Italia di Serie C ???? Riviviamo su… - aalifatriansyah : RT @JuventusFCYouth: Al lavoro verso la sfida contro il Padova ????? Su - PesceFrancesco1 : RT @JuventusFCYouth: Al lavoro verso la sfida contro il Padova ????? Su -