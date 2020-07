Jamie Lee Curtis tocca il fondo, a 20 anni facendo uso di oppiacei (Di martedì 7 luglio 2020) Si confessa Jamie Lee Curtis, a 20 anni ha toccato il fondo, era dipendente dagli oppiacei, oggi aspetta di tornare a recitare Si racconta l’attrice Jamie Lee Curtis e parla dei suoi eccessi quando aveva appena 20 anni. Consapevole di avere un corpo mozzafiato, ad oggi, a 61 anni, aspetta di tornare a lavorare. Ferma momentaneamente per l’emergenza sanitaria, la figlia di Tony Curtis e Janet Leigh è una star e in media gira tre film all’anno. La Curtis vanta oltre 80 titoli e fra questi anche capolavori del genere commedia e horror. Dal padre ha ereditato la vena comica e dalla madre la capacità di terrorizzare il pubblico. Jamie era in procinto di iniziare le riprese del settimo capitolo della saga horror Halloween Ends, iniziata nel 1978. Purtroppo ha dovuto fermare tutto a causa del Coronavirus. Jamie Lee Curtis attende di tornare a lavorare In ... Leggi su kontrokultura

