Intervento record al Bambino Gesù di Roma: separate due gemelline siamesi unite dalla testa. È il primo caso in Italia (Di martedì 7 luglio 2020) Tre operazioni, di cui l’ultima durata 18 ore, e un’equipe di oltre 30 persone tra medici e infermieri. Un Intervento da record è stato eseguito all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e ha portato, con successo, alla separazione di due gemelline siamesi. Le sorelle, arrivate a Roma dal Centrafrica, sono nate unite alla nuca e quindi con il cranio e gran parte del sistema venoso in comune. È l’unico caso al mondo del genere eseguito e portato a termine con successo, il primo in Italia. L’Intervento risale al 5 giugno ma solo oggi, è stato reso noto: a poco più di un mese, infatti, le due piccole, Ervina e Prefina, stanno bene e i controlli post-operatori indicano che il cervello delle gemelle è integro e il sistema ricreato funziona. Attualmente sono ancora ricoverate nel reparto di Neurochirurgia ... Leggi su ilfattoquotidiano

