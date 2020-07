Inter, niente sfuriata di Conte ad Appiano Gentile: solo silenzio assordante (Di martedì 7 luglio 2020) niente sfuriata di Conte ad Appiano Gentile Quella negli spogliatoi del ‘Meazza’ è rimasta l’unica sfuriata di Antonio Conte dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna. L’allenatore nerazzurro, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe infatti guidato l’allenamento senza ritornare su quanto successo il giorno prima. “Conte alla squadra ieri ad Appiano non ha detto nulla. Aveva strillato a sufficienza dopo la partita persa e, forse per pungere i calciatori nell’orgoglio, li ha allenati e di fatto ignorati. Si è confrontato con i dirigenti. Conte, apparso infastidito dall’Inter nell’ultimo periodo. La società gli chiedeva di vincere un trofeo, lui rimprovera alla società di non avergli dato i mezzi per ... Leggi su intermagazine

