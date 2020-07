Gianmaria Antinolfi, “amico” di Belen, chi è? Età, altezza e carriera (Di martedì 7 luglio 2020) Conosciamo meglio Gianmaria Antinolfi, l’uomo che ha passato un week end a Capri in compagnia di Belen Rodriguez, dopo la rottura con Stefano De Martino Fonte foto: FacebookTutti sapete chi è Gianmaria Antinolfi? Quest’uomo ha avuto tutti i riflettori puntati nell’ultimo periodo, dopo che ha passato un week end nella meravigliosa Capri, dove ha festeggiato il compleanno in barca in compagnia di Belen Rodriguez, il fratello Jeremias e altri amici, tra cui Mattia Ferrari. Gianmaria Antinolfi, età Gianmaria ha festeggiato da poco 35 anni, passando un fine settimana al largo di Capri su una barca. Con lui Belen Rodirguez, il fratello Jeremias e altri amici. Scesi dalla barca, hanno continuato i festeggiamenti consumando la cena nello storico ristorante dei vip Villa Verde, per poi concludere la serata all’Anema e Core. Gianmaria ... Leggi su chenews

