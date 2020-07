Genoa, tegola Romero: “Spero di tornare presto” (Di martedì 7 luglio 2020) Problemi in casa Genoa dove Cristian Romero, difensore rossoblù, pare aver dato forfait per la prossima sfida di campionato e, dal suo messaggio, forse anche per le prossime. Il centrale del Grifone era uscito dal campo nel corso della gara contro l’Udinese a causa di un infortunio ma sulle sue condizioni non è stato ancora reso noto nulla di certo. A spaventare l'ambiente rossoblù è il messaggio del giocatore apparso sul proprio profilo Instagram.Romero: "Spero di tornare presto"caption id="attachment 928121" align="alignnone" width="438" Nicola Genoa (getty images)/captionRomero ha pubblicato una foto con annessa descrizione. Quest’ultima non chiarisce le sue reali condizioni, ma fa capire come il giocatore non prenderà parte alla gara contro il Napoli e, probabilmente, anche a quelle successive. "Spero di tornare presto per ... Leggi su itasportpress

Problemi in casa Genoa dove Cristian Romero, difensore rossoblù, pare aver dato forfait per la prossima sfida di campionato e, dal suo messaggio, forse anche per le prossime. Il centrale del Grifone ...

Adesso Nicola e il Genoa devono farei conti con una rosa decimata e priva dei due pilastri difensivi. Ad annunciare l’infortunio subito durante il match di domenica contro l’Udinese è stato lo stesso ...

