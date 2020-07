“Fuga segreta con la cantante”. Meghan Markle su tutte le furie dopo la scoperta su Harry (Di martedì 7 luglio 2020) Meghan Markle furiosa. Ma no, questa volta, stranamente, non c’entrano la royal family o Kate Middleton, argomenti sempre caldissimi quando si parla dell’ex attrice. La duchessa sarebbe arrabbiatissima con il marito, Harry. Il condizionale è d’obbligo perché, nemmeno a dirlo, questa è un’indiscrezione. A rivelare tutta l’irritazione della bella Meghan e ovviamente il motivo è stato il magazine New Idea che ha raccolto la soffiata proveniente da una fonte rimasta anonima. Pare che Meghan non avrebbe affatto gradito l’uscita di Harry con Adele. La cantante infatti abita vicino ai Sussex e il marito avrebbe deciso di trascorre una serata tra connazionali, mentre lei è rimasta a casa col piccolo Archie. Solo poi la Markle avrebbe scoperto “la fuga” di Harry andando così su tutte le furie. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine

