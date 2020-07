Frodi informatiche, operazione internazionale tra Italia e Romania (Di martedì 7 luglio 2020) GENOVA (ITALPRESS) – operazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni con il coordinamento della Procura della Repubblica di Genova contro una delle più importanti organizzazioni criminali internazionali dedite alla commissione di attacchi informatici finalizzati alla frode informatica ed al riciclaggio di denaro. I poliziotti del settore Financial Cybercrime della Polizia Postale, in collaborazione con Eurojust, Europol e la polizia rumena, stanno eseguendo arresti in Italia e in Romania, oltre a diversi sequestri di ville, appartamenti, automobili, esercizi commerciali e denaro contante. Il giro di affari dell´organizzazione criminale ammontava a circa 20 milioni di euro l´anno. Il primo livello dell´organizzazione criminale operava in Romania da dove, con sofisticate tecniche informatiche, sottraeva somme di denaro a ignari cittadini di molti ... Leggi su ildenaro

