Formula 1, Masi e la penalità in griglia inflitta a Hamilton: “non c’è stato un reclamo della Red Bull, vi spiego tutto” (Di martedì 7 luglio 2020) Il primo week-end di gara è stato alquanto turbolento per Lewis Hamilton, penalizzato sia in qualifiche che in gara per due situazioni diverse. Il britannico ha prima perso tre posizione in griglia per non aver rallentato in regime di bandiera gialla, poi ha incassato 5 secondi di penalità in gara per un contatto con Albon. Peter Fox/Getty ImagesSulla violazione commessa in qualifica si è soffermato Michael Masi, direttore di gara della Formula 1, spiegando come sono andate le cose: “sabato non avevamo i filmati onboard della vettura di Lewis. Poi la Red Bull ci ha messo a conoscenza del fatto che c’era una telecamera 360, che forniva una prova supplementare. Ad essere sinceri, non sapevamo che esistesse e siamo stati fortunati che un paio d’anni fa sia stato inserito nel Codice Sportivo Internazionale il diritto di revisione. Non è ... Leggi su sportfair

infoitcultura : La Vita in Diretta Estate: piovono critiche sulla formula targata Masi-Delogu - zazoomblog : La Vita in Diretta Estate: piovono critiche sulla formula targata Masi-Delogu - #Diretta #Estate: #piovono… -