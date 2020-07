Earth Speakr, l’ambiente con la voce dei bambini nel progetto dell’artista Eliasson (Di martedì 7 luglio 2020) Una app in 24 lingue, quelle dell’Unione europea, che piacerà sicuramente a Greta Thunberg perché dà voce ai bambini e ai ragazzi del vecchio continente. I quali dal primo luglio possono lanciare chiaro e forte il loro messaggio sull’ambiente: di rabbia per il poco che si fa, di paura per un mondo inquinato, di voglia di fare per cambiare le cose. Ma non saranno loro ad apparire sullo schermo bensì oggetti come piante, edifici, tronchi, scarpe con la loro faccia e con la loro stessa voce. Il progetto si chiama Earth Speakr, l’autore è l’artista visuale islandese-danese Olafur Eliasson. Il quale ha pensato – visto che a vivere le conseguenze più acute del riscaldamento globale saranno i bambini e i ragazzi di oggi – che toccasse a loro parlare. Ed è ciò che, infatti, fa Earth Speakr, ... Leggi su ilfattoquotidiano

BKTPGroup : #Earth Speakr. La app di Olafur Eliasson per i bambini - Artribune Earth Speakr. La app di Olafur Eliasson per i ba… - GPiziarte : Earth Speakr. La Terra parla con la voce dei bambini - fulviapuritani : Earth Speakr. La Terra parla con la voce dei bambini - artribune : Earth Speakr. La Terra parla con la voce dei bambini - EarthSpeakr : RT @egazette1: I bambini europei parlano del futuro del #Pianeta su @EarthSpeakr , un’opera d’arte collettiva e interattiva ideata dall’art… -

Ultime Notizie dalla rete : Earth Speakr Earth Speakr, l’ambiente con la voce dei bambini nel progetto dell’artista Eliasson Il Fatto Quotidiano Ue: Presidenza tedesca, iniziative culturali come mosaici dell’Europa con “Earth speakr” e i “volti” del continente

Il semestre tedesco alla guida dell’Ue è anche cultura: un’opera d’arte partecipativa che mette insieme responsabilità ambientale e bambini è quella lanciata da Olafur Eliasson (origini islandesi e da ...

Da Peppa Pig Forest ai MeteoHeroes, il rispetto dell’ambiente parla la lingua dei bambini

Uno degli esempi arriva dall’attesa serie d’animazione italiana “MeteoHeroes”. A partire da lunedì 6 luglio, sei giovanissimi supereroi affronteranno mille avventure, raccontando in maniera semplice, ...

Il semestre tedesco alla guida dell’Ue è anche cultura: un’opera d’arte partecipativa che mette insieme responsabilità ambientale e bambini è quella lanciata da Olafur Eliasson (origini islandesi e da ...Uno degli esempi arriva dall’attesa serie d’animazione italiana “MeteoHeroes”. A partire da lunedì 6 luglio, sei giovanissimi supereroi affronteranno mille avventure, raccontando in maniera semplice, ...