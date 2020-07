Donnarumma sogna il record di Buffon e intanto aspetta il rinnovo (Di martedì 7 luglio 2020) Gigio Donnarumma aspetta il rinnovo con il Milan e intanto sogna in grande: può e vuole raggiungere il record di Buffon Le 648 presenze di Gigi Buffon in Serie A sono un record straordinario, che difficilmente potrà essere raggiunto: a meno che un giocatore non cominci ad accumularle a 16 anni. Parliamo di Gigio Donnarumma, che al momento, a soli 21 anni, ha 170 presenze. Potrebbe dunque raggiungere e superare il suo idolo. intanto, come spiega Tuttosport, il portiere aspetta il rinnovo. Vuole rimanere al Milan, così come la società vuole blindarlo. Le parti trattano sulla durata del nuovo contratto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

MilanWorldForum : Donnarumma sogna Buffon. E il futuro in rossonero... -) - CalcioPillole : Sogna in grande il #Monza, neopromosso in #SerieB. Per @tuttosport, oltre ad aver già avviato i contatti con Giam… -

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma sogna Milan-Juventus, le formazioni e dove vederla. Higuain ritrova San Siro e sogna un gol al veleno Corriere della Sera Donnarumma sogna il record di Buffon e intanto aspetta il rinnovo

Gigio Donnarumma aspetta il rinnovo con il Milan e intanto sogna in grande: può e vuole raggiungere il record di Buffon Le 648 presenze di Gigi Buffon in Serie A sono un record straordinario, che diff ...

Antonio Donnarumma amuleto del Milan: zero goal subiti e 100% di vittorie

Arrivato in qualità di 'fratello di Gigio', Antonio Donnarumma si è comunque tolto qualche soddisfazione a livello personale col Milan. Vivere all'ombra del proprio fratello, di nove anni più piccolo, ...

Gigio Donnarumma aspetta il rinnovo con il Milan e intanto sogna in grande: può e vuole raggiungere il record di Buffon Le 648 presenze di Gigi Buffon in Serie A sono un record straordinario, che diff ...Arrivato in qualità di 'fratello di Gigio', Antonio Donnarumma si è comunque tolto qualche soddisfazione a livello personale col Milan. Vivere all'ombra del proprio fratello, di nove anni più piccolo, ...