Chi è Ana Mena, dalle collaborazioni con Fred De Palma ad A Un Passo dalla Luna (Di martedì 7 luglio 2020) Nata in Andalusia nel 1997, Ana Mena Rojas è una celebrità in terra tricolore. Merito di diverse collaborazioni con artisti italiani. Ma andiamo con ordine: a soli 9 anni vince la dodicesima edizione dei Veo Veo (una sorta di Festival dello Zecchino d’Oro in salsa iberica). Ma la fama vera giunge nel 2009: intepreta il ruolo di Marisol da bambina nel film dedicato alla biopic dedicata a Josefa Flores González, aka Pepa Flores, aka Marisol. Continua a vincer concorsi, continua a partecipare a serie ed ha un ruolo ne La pelle che abito di Almodovar. La svolta, a livello musicale, arriva nel 2018: pubblica il suo primo album, Index, e collabora con Fred De Palma – cantando in italiano – per il singolo D’estate non vale. E’ doppio platino. Nuova collaborazione nel 2019, sempre con Fred De Palma. Squadra che ... Leggi su nonsolo.tv

