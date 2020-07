Calciomercato Juventus, interesse per Adama Traore del Wolverhampton (Di martedì 7 luglio 2020) Secondo quanto riportato da ESPN, la Juventus sarebbe interessata all’acquisto di Adama Traore in forza al Wolverhampton Per la prossima sessione di mercato la Juventus ha messo gli occhi sull’esterno offensivo del Wolverhampton, Adama Traore. La società bianconera non è l’unica ad essere interessata al giocatore spagnolo di origini maliane. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Barcellona, proprio la sua ex squadra. Il suo attuale club, il Wolverhampton, valuta Traore ben 80 milioni di sterline: una cifra per ora ritenuta proibitiva. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

