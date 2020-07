Barcellona, ora Bartomeu alza la voce: il presidente esce allo scoperto su Messi e i presunti problemi (Di martedì 7 luglio 2020) Alla fine ha deciso di parlare. Il presidente del Barcellona Bartomeu ha rilasciato una lunga intervista a RAC1, la principale emittente radiofonica della Catalogna. Lo ha fatto per mettere a tacere le “malelingue” sui presunti problemi in casa blaugrana, con susseguente questione Messi. Ha parlato, poi, anche di Xavi e Lautaro Martinez. Ecco alcuni passaggi dell’intervento. “Non ho mai considerato le dimissioni. Anzi, è tempo di rimboccarci le maniche e lavorare sodo. Le notizie di queste ultime settimane? Siamo pronti a querelare. Il Barcellona non ha nulla a che fare con problemi di soldi, con mani nelle casse. Molti tweet che sono stati pubblicati dicono falsità: abbiamo la coscienza a posto, noi”. “Messi? Resterà qui, ha un contratto fino al 2021 ma abbiamo l’obbligo di rinnovarlo. Vuole finire la carriera qui, ... Leggi su calcioweb.eu

