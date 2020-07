Ancora un furto in un bar tabacchi: rubati gratta e vinci per un valore di mille euro (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLimatola – Nuovo furto in un bar tabacchi nel Sannio. E’ accaduto a Limatola ieri notte e il titolare ha denunciato l’accaduto questa mattina. Ignoti, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si sono introdotti all’interno dell’attività commerciale e hanno sottratto dei gratta e vinci dal valore complessivo di circa mille euro. Sul posto sono giunti i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e per riuscire a individuare i responsabili. L'articolo Ancora un furto in un bar tabacchi: rubati gratta e vinci per un valore di mille euro proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

L'apprensione, è inevitabile che sia così, è tutta sulle condizioni di Franck Ribery. Quelle fisiche, certo, visto che la botta rimediata alla caviglia nella gara di Parma non è stata uno scherzo (nel ...

In questo day after, sono molte le riflessioni che si accompagnano alla constatazione di essere rimasti vittima di un furto e di scoprirsi vulnerabili. Franck Ribery, rientrando nella sua abitazione f ...

