Alonso pronto a tornare in pista, prossimo accordo con Renault (Di martedì 7 luglio 2020) Fernando Alonso è pronto a tornare in Formula1 e sarebbe atteso nei prossimi giorni l'annuncio dell'accordo con la Renault, il team col quale ha vinto il titolo mondiale nel 2005 e nel 2006. Il pilota spagnolo rientrerebbe nel 2021 e si tratterebbe di un nuovo ritorno in Renault, dopo quello del 2008 a seguito dell'esperienza poco brillante in McLaren.L'ex ferrarista, che a fine mese compirà 39 anni, aveva già annunciato di aver deciso il suo futuro lo scorso marzo ma che lo avrebbe comunicato nel corso dell'estate. Qualora lo spagnolo dovesse firmare per la Renault andrebbe ad affiancare Esteban Ocon, andando a sostituire Daniel Ricciardo che dalla prossima stagione sara' alla guida della McLaren. Leggi su ilfogliettone

