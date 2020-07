Uomini e Donne gossip: flirt tra Giordano Mazzocchi e Viktorija Mihajlovic (Di lunedì 6 luglio 2020) Nuovo amore per Giordano Mazzocchi? Secondo quanto si sussurra sul web l’ex corteggiatore di Uomini e Donne nonché protagonista della prima edizione di Temptation Island Vip starebbe frequentando Viktorija Mihajlovic. Lei è la figlia dell’allenatore Sinisa nonché ex concorrente dell’Isola dei Famosi, dove ha partecipato nel 2019 in coppia con la sorella minore Virginia. Giordano … L'articolo Uomini e Donne gossip: flirt tra Giordano Mazzocchi e Viktorija Mihajlovic proviene da gossip e Tv. Leggi su gossipetv

6000sardine : La situazione della nave #OceanViking è arrivata al limite. In questo momento di pandemia emerge una verità: non si… - Pontifex_it : Oggi ricordiamo i primi martiri della Chiesa di Roma. Essi ci consegnano un’eredità da custodire e imitare: il Vang… - Agenzia_Ansa : Anziano a chi? La soglia si alza 73 anni per gli uomini, 76 per le donne - Silvana22948848 : RT @matteosalvinimi: Ennesima aggressione in carcere contro la Polizia penitenziaria a #Sanremo. Agente in ospedale dopo essere stato ferit… - LeonardoRimicci : @IlCuoio Più #uomini e #donne della #PoliziaMinicipale è un dovere di tutti i #sindaci e dare loro in dotazione… -