Un autogol decide Tottenham-Everton 1-0 (Di lunedì 6 luglio 2020) Tottenham-Everton 1-0. La sfida per un posto in Europa League viene vinta dal Tottenham di Mourinho che batte 1-0 l’Everton di Ancelotti. Decisiva un’autorete di Keane nel primo tempo. Sotto la gestione Ancelotti, i Toffee sono risaliti dalla retrocessione fino alle porte dell’Europa. Nella virtuale classifica da quando il leader calmo è arrivato a Liverpool, l’Everton è quinto. Ma questa sera si sono dovuti arrendere agli Spurs che hanno giocato meglio nel primo tempo e hanno saputo resistere nel finale. L’Everton sotto tono rispetto alle ultime partite. Il Tottenham è risalito all’ottavo posto, a un solo punto dall’Arsenal. L’Everton è rimasto all’undicesimo posto. Si chiude con un abbraccio tra i due tecnici. L'articolo Un autogol decide Tottenham-Everton 1-0 ilNapolista. Leggi su ilnapolista

