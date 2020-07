Truffa online un veneto, denunciato 50enne caudino (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’ennesima Truffa online scoperta dai carabinieri vede protagonista un caudino. Un 50enne originario di Montesarchio, pregiudicato, è stato infatti denunciato per aver Truffato un 24enne di Ponte San Nicolò, comune in provincia di Padova. Il giovane era convinto di aver acquistato degli auricolari per il proprio cellulare, pagandoli anticipatamente al “venditore” sannita. Versata la quota di 120,90€ e atteso invano il prodotto, il 24enne si è rivolto lo scorso mese di maggio ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Il cerchio si è chiuso ieri, quando gli uomini dell’arma hanno identificato e denunciato il 50enne residente in provincia di Benevento. L'articolo Truffa online un veneto, denunciato 50enne caudino proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Da alcuni giorni circola un'e-mail con il logo dell'Agenzia delle Entrate che invita gli utenti a seguire le istruzioni cliccando sul file allegato per verificare se i pagamenti sono in regola o meno.

Acquista Iphone online ma è una truffa, l’autore del pacco è un finto carabiniere napoletano

Truffa Iphone, finto carabiniere napoletano. L’offerta era troppo ghiotta per essere vera. E così quello che sembrava essere un affare si è trasformato un classico ‘pacco’. La vittima una 48enne reggi ...

