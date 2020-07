Tempi di EMUI 11 ufficializzati da Huawei, l’evoluzione di 8 anni di interfaccia (Di lunedì 6 luglio 2020) Non ci sono più dubbi sui Tempi esatti in cui l'aggiornamento EMUI 11 giungerà sugli smartphone Huawei. Sulle pagine di OM, proprio nella giornata di ieri, era stata riportata le più accreditata ipotesi di lancio dell'interfaccia software. La pianificazione del lancio per l'ultima parte del 2020 ora è stata pure ufficializzata dallo stesso produttore asiatico. Come riporta anche Huawei Central, il presidente di Huawei Consumer Business Software Wang Chenglu ha confermato la tabella di marcia per EMUI 11 nelle scorse ore. Direttamente sul social network cinese Weibo, attraverso il suo profilo personale, proprio il responsabile dell'azienda ha chiarito che per l'aggiornamento EMUI 11 sui dispositivi compatibili bisognerà aspettare il terzo trimestre del 2020, dunque il lasso di tempo che va da ottobre a dicembre 2020. EMUI 11 giunge nel 2020 a ... Leggi su optimagazine

Huawei rilascia EMUI 10 mentre arrivano gli aggiornamenti su EMUI 11

Huawei sta provando in ogni modo ad arginare la crisi che potrebbe arrivare in conseguenza alle regole imposte dal governo americano. Il ban infatti ha messo il colosso in difficoltà, visto che moltis ...

Un’altra ondata EMUI 10 su Huawei Mate 10 Pro no brand Italia: 10.0.0.159

Arriva l’espansione definitiva di EMUI 10 su Huawei Mate 10 Pro in Italia nell’ambito dei dispositivi no brand. Il pacchetto OTA porta il firmware alla versione 10.0.0.159(C432E5R1P3), con dimensioni ...

