Sconcerti: "La Juve non digerisce Sarri. A febbraio c'è stata una lita. Vedrei bene Maurizio alla Roma" (Di lunedì 6 luglio 2020) "Dicono che stia diventando la Juve di Sarri. A me sembra sempre più la Juve delle individualità. E credo che una lunga discussione tra il tecnico, il club e i giocatori abbia partorito questa situazione di compromesso: la squadra fa ciò che la diverte" ha scritto Mario Sconcerti sul Corriere della Sera ieri. Il giornalista è stato intervistato quest'oggi dal Corriere dello Sport e ha parlato di Sarri, svelando alcuni retroscena piccanti. Ecco le sue parole. Genoa CFC v Juventus - Serie A Ha... Leggi su 90min

Intervistato dal Corriere dello Sport, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato della Juventus e del Sarrismo: “Dicono che stia diventando la Juve di Sarri. A me sembra sempre più la Juve delle indiv ...Mario Sconcerti analizza i temi del campiionato nel suo editoriale per il Corriere della Sera: "Cercano spiegazioni le scomparse di Inter e Lazio - spiega l'editorialista -. La risposta oggi è molto c ...