Salvini: “Io sindaco di Milano? Prima torno al governo, magari a fine carriera” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Io sindaco di Milano? A fine carriera ci penserò, assolutamente. Ma Prima torno al governo e sistemo alcune cose e poi chiudo in bellezza come sindaco”. Nella sua visita alla sede milanese di Fai Conftrasporto, il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto così a chi gli chiedeva di un suo possibile impegno in vista delle Comunali del 2021. “L’anno prossimo sarà qualcun altro a battere Giuseppe Sala ammesso e non concesso che si ricandidi perché lo vedo su altri lidi, intuisco che il Comune gli stia stretto e che ambisca ad altri incarichi”, ha concluso Salvini Prima di concedersi a selfie, strette di mano e pacche sulle spalle senza mascherina. L'articolo Salvini: “Io sindaco di Milano? Prima torno al governo, magari a fine carriera” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

matteosalvinimi : #Salvini: #Oceanviking? Fossi stato io al governo mi avrebbero mandato altre 3 richieste di processo... Ma non avre… - IlContiAndrea : Io avrei fatto esattamente come #Leon. Alla sua età facevo esattamente questo e molto altro. Sempre civilmente e pa… - matteosalvinimi : #Salvini: Io adoro il confronto. Ma a #Mondragone ieri volavano pietre. Non sono 4 delinquenti dei centri sociali o… - Ale7810066230 : RT @PappalardoLeon: Ci tengo a ringraziare di cuore tutte quelle persone che mi stanno dando supporto, difendendomi anche da chi mi insulta… - rpiccolo1998 : RT @PappalardoLeon: Ci tengo a ringraziare di cuore tutte quelle persone che mi stanno dando supporto, difendendomi anche da chi mi insulta… -