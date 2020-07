Renzi che in un pomeriggio di agosto a caso butta giù il governo (Di lunedì 6 luglio 2020) Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera oggi racconta una scena in cui sono protagonisti i parlamentari Renziani a cena al dehors di Emma, pizzeria gourmet dietro Campo de’ Fiori: Focaccia calda e Franciacorta freddo di benvenuto. Chiacchiere. Pettegolezzi. La più famosa del tavolo dice: «Devo raccontarvi di Matteo. Era in grande forma. Allora: ha iniziato la telefonata spiegandomi che non ci conviene far cadere il governo adesso e che, anzi, dobbiamo essere pappa e ciccia con Palazzo Chigi. Poi mi ha salutato dicendomi che però, se grillini e Pd insistono con il sistema proporzionale, sceglie un pomeriggio di agosto a caso, e Conte lo butta giù». Risate perfide. La serata promette bene. Un altro giro di Franciacorta, grazie. Il retroscena è la scusa per raccontare le mille giravolte ... Leggi su nextquotidiano

