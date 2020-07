“Recovery fund? Nessuna fretta per accordo”. Così Rutte infrange i sogni di Conte (Di lunedì 6 luglio 2020) Bruxelles, 6 lug – Il primo ministro olandese Mark Rutte non reputa urgente raggiungere un accordo sul Recovery fund europeo durante la riunione dei leader della Ue che si terrà il 17 luglio. “Non è assolutamente necessario per noi raggiungere un accordo in quella occasione“, chiarisce Rutte parlando con i giornalisti dopo la riunione di governo settimanale. “Non credo che ci sia bisogno di questa folle fretta“, dice convinto. La posizione dei Paesi Bassi è quindi un ostacolo non indifferente per quei Paesi Ue – come l’Italia – che intendono imprimere un’accelerazione alla trattativa. Per Spagna e Portogallo “luglio è il mese dell’accordo” Come è noto, i leader europei si incontreranno a Bruxelles dal 17 al 18 luglio per discutere il Fondo Ue per l’emergenza economica causata ... Leggi su ilprimatonazionale

SimoneCosimi : 'Negli Stati Uniti possiamo imparare molto dal modo in cui già state progettando di sfruttare la crisi per accompag… - gennaromigliore : La cancelliera #Merkel dimostra, ancora una volta, che la retorica sovranista è falsa. L’Europa ha messo le risorse… - borghi_claudio : Ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere La proposta di mediazione sul Recovery Fund: 'Teniamo i 750 milia… - IlPrimatoN : Il premier olandese Rutte tira il freno a mano: 'Per noi non è necessario raggiungere un accordo sul Recovery fund… - Lopinionista : Recovery Fund, per Capone prioritari semplificazione e taglio tasse -

Ultime Notizie dalla rete : “Recovery fund Coronavirus: Panetta (Bce), 'entrata in vigore Recovery fund urgente' Affaritaliani.it