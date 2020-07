PS5 vs Xbox Series X: Sony avrebbe ancora dei giochi inediti da annunciare in risposta all'evento di Microsoft? (Di lunedì 6 luglio 2020) Microsoft in queste ultime ore ha annunciato ufficialmente sul suo account Twitter la data dell'evento dedicato a giochi first-party (e non solo) di Xbox Series X. L'appuntamento come dichiarato è per il 23 luglio e in quel frangente potremo finalmente dare uno sguardo ai giochi esclusivi per la console next-gen, a cominciare da Halo Infinite.Ci sono alcuni rumor che indicherebbero due altri particolari annunci: il primo è Everwild, nuovo titolo di Rare già mostrato brevemente all'X019 dello scorso anno. Il secondo titolo sarebbe un nuovo GRD di Obsidian, ma attualmente si tratta sempre di speculazioni senza fondamento.Ora, il giornalista di Eurogamer.net, Tom Phillips, avrebbe dichiarato che Sony ha ancora qualche asso nella manica poiché sembra che abbia in serbo ancora diversi titoli per PlayStation 5 non ancora annunciati proprio per rispondere all'evento ... Leggi su eurogamer

