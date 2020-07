“Panico”, il singolo d’esordio degli AlterEgo (Di lunedì 6 luglio 2020) Da oggi, lunedì 6 luglio, è in rotazione radiofonica “PANICO”, il singolo che segna il debutto discografico del duo romano AlterEgo, composto da Asia Chanel Beniamina Gigli e Leonardo Albani. “Panico” è un brano che vuole trasferire in musica le sensazioni generate da un attacco di panico, un sentimento che parte dalla mente e si diffonde in tutto il corpo, fino ad arrivare al cuore, da qui la scelta della copertina che accompagna il singolo. L’esplosività del ritornello è un invito ad affrontare il problema, mentre la scelta di suoni elettronici su un tappeto di strumenti classici e tradizionali nasce dalla volontà di creare uno stile nuovo, moderno ed orecchiabile. «“Panico” è il nostro primo singolo ufficiale – raccontano gli AlterEgo ... Leggi su laprimapagina

