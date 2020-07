Oxygen, QV3 e Qooder a luglio imperdibili e a prezzi competitivi (Di lunedì 6 luglio 2020) Qooder presenta a luglio una nuova promozione per la gamma dei suoi prodotti con l’obiettivo di agevolare l’utilizzo di veicoli agili nel traffico, semplici da guidare con la patente B e sicuri. Si tratta dei due, tre e quattro ruote della casa svizzera: l’elettrico Oxygen, Qv3 e Qooder. Soprattutto nella cosiddetta “fase 3” è necessario incentivare l’utilizzo di mezzi privati, preferibilmente su due ruote, per evitare il sovraffollamento di quelli pubblici, il relativo problema di traffico, il parcheggio e l’inquinamento delle città. Per favorire i consumatori nell’affrontare questo momento, l’azienda svizzera ha individuato interessanti incentivi specifici per il mercato italiano. Qooder è di sicuro la punta di diamante della gamma: il 4 ruote unico al mondo che unisce il meglio delle auto e delle ... Leggi su ildenaro

QV3, il veicolo a 3 ruote e' il piu' leggero tra i competitors ed e' dotato di un baricentro basso per una guida piu' facile. Dispone di ruote piu' grandi per la sua categoria - cerchi da 14" e 15" - ...

