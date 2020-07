Morto Ennio Morricone, scompare uno dei più grandi maestri di musica (Di lunedì 6 luglio 2020) È Morto all’alba del 6 luglio Ennio Morricone. scompare uno dei più grandi maestri della musica nazionale e internazionale. La morte di Ennio Morricone a 93 anni, è avvenuta in una clinica romana dove era stato ricoverato in seguito ad una caduta. Morto Ennio Morricone, si era rotto il femore Morricone era caduto nella sua casa ed aveva riportato la rottura del femore. Le conseguenze purtroppo sono state devastanti e, a caisa di complicazioni, dovute all’età, la morte è avvenuta poco dopo. Il Maestro è stato un grande musicista e compositore autore delle colonne sonore più belle non soltanto del cinema ma anche della televisione. Basti pensare ad esempio a Per un pugno di dollari, a C’era una volta in America. Ma anche a Cinema Paradiso e Malena. Molti anche i progetti televisivi ai quali aveva apposto la sua firma. Tra ... Leggi su maridacaterini

