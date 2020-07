Morto Ennio Morricone: addio al compositore da oscar, aveva 91 anni (Di lunedì 6 luglio 2020) addio a Ennio Morricone: il compositore è Morto ieri sera a 91 anni. A confermare la notizia il giornalista Clemente J Mimun su Twitter. Il musicista era celebre e apprezzatissimo in tutto il mondo per le sue indimenticabili colonne sonore, che hanno segnato profondamente la storia del cinema internazionale. Chi era Ennio Morricone, il musicista e compositore Morto oggi, 6 luglio 2020. Età, carriera, curiosità e colonne sonore della Trilogia del dollaro, Nuovo Cinema Paradiso e tante altre Nato a Roma nel 1928, Ennio Morricone raggiunse la fama in particolare legando il suo nome a doppia mandata con Sergio Leone, creando la famosissima colonna sonora della Trilogia del Dollaro, con i film Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono il brutto e il cattivo. Da non dimenticare il suo lavoro nella Trilogia del Tempo (C’era una volta il ... Leggi su italiasera

Agenzia_Ansa : Addio a Ennio Morricone. Il compositore è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta.… - ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - Corriere : ?? È morto Ennio Morricone - malatesta700 : RT @repubblica: Musica, è morto Ennio Morricone [aggiornamento delle 08:45] - giorgiogaias : RT @TgLa7: E' morto Ennio Morricone -