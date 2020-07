Morricone aveva scritto il suo necrologio: "A mia moglie il più doloroso addio" (Di lunedì 6 luglio 2020) "A mia moglie Maria il più doloroso addio" . Ennio Morricone, morto oggi all'età di 91 anni , lo sottolinea in un composto e struggente necrologio che si è voluto scrivere da solo in prima perona e... Leggi su feedpress.me

ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - Agenzia_Ansa : Addio a Ennio Morricone. Il compositore è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta.… - Corriere : È morto Ennio Morricone, aveva 91 anni - ASlaurence : RT @Corriere: È morto Ennio Morricone, aveva 91 anni - three_litre : RT @Corriere: È morto Ennio Morricone, aveva 91 anni -

Addio al maestro Ennio Morricone. Il musicista premio Oscar e autore di brani indimenticabili per il cinema e non solo è morto a 91 anni nella notte a Roma, in una clinica dove era ricoverato dopo la ...Ennio Morricone è morto nella notte in una clinica romana. Aveva 91 anni e la rottura del femore, già compromesso da una caduta avvenuta tre anni fa, gli è stata fatale. Il maestro romano, due Oscar ( ...