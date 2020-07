Misoginia e omotransfobia, una legge da approvare presto (Di lunedì 6 luglio 2020) Dopo 25 anni di tentativi, l’Italia potrebbe finalmente dotarsi di una buona legge contro le discriminazioni e la violenza basate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. Si tratta di un intervento cruciale e urgente per arginare una spirale di odio sempre più intensa, che colpisce – nelle case, per le strade, in rete – persone ritenute “non conformi”, perché libere e diverse. Lo sappiamo bene: ogni presa di posizione a favore della libertà, del rispetto dei diritti di tutti e tutte e dell’autodeterminazione diviene il bersaglio di insulti, che colpiscono non le opinioni, ma chi le ha formulate, per quel che è e che rappresenta. Per questo, non comprendiamo le resistenze di chi critica la terminologia usata da questa legge; e non ... Leggi su huffingtonpost

lauraboldrini : Aspettiamo da 25 anni una legge contro l’#omotransfobia e la misoginia. Quindi che ci sia un dibattito anche acces… - lauraboldrini : Sulla legge contro #omotransfobia e misoginia le #fakenews abbondano Facciamo chiarezza: • la legge protegge da di… - MonicaCirinna : Circola grave #FakeNews su testo omotransfobia e misoginia. Nessun riferimento a pedofilia, si vergogni chi strumen… - Sanson538 : RT @HuffPostItalia: Misoginia e omotransfobia, una legge da approvare presto - Soldan56 : RT @HuffPostItalia: Misoginia e omotransfobia, una legge da approvare presto -