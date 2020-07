Memoria: ecco quali cibi consumare per una sua maggiore efficienza (Di lunedì 6 luglio 2020) Memoria: che si tratti di un esame universitario, di lavoro o di semplici azioni quotidiane, la sua funzione è essenziale. Esistono però particolari tipologie di cibo che, se inserite correttamente in uno schema alimentare, consentono alla Memoria di dare il massimo di sé. Memoria: quali cibi inserire nella nostra dieta ? Prime tra tutti, sicuramente le noci. Non è un caso che l’aspetto esteriore delle noci ricordi proprio la fisionomia del nostro cervello. Le noci, ma la frutta secca in generale, contengono tanti acidi grassi ed altre importanti sostanze nutritive che stimolano e migliorano la Memoria. Non solo, sono anche ottime come anti-depressivi per il buon umore! Poi largo spazio al pesce, in particolare quello azzurro, ricco di omega-3. Chi lo ha detto,poi, che per migliorare la nostra Memoria dobbiamo rinunciare a qualche sfiziosità? ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Memoria: ecco quali cibi consumare per una sua maggiore efficienza - LovelyTrips_GS : Ad esempio il Sentiero della Memoria e della Fratellanza, un anello di 35 chilometri che scorre attraverso prati e… - andreaarma : RT @Arturo_Parisi: @giorgiobenigni Giusto per memoria. Ecco come ricorda Conte l'8 settembre: 'Dobbiamo ricreare la fiducia ... https://t.c… - Arturo_Parisi : @giorgiobenigni Giusto per memoria. Ecco come ricorda Conte l'8 settembre: 'Dobbiamo ricreare la fiducia ...… - Cali_Gr : Foscolo diceva che attraverso il ricordo dei grandi uomini si può suscitare la memoria dei valori morali nelle gene… -

Ultime Notizie dalla rete : Memoria ecco Memoria: ecco quali cibi consumare per una sua maggiore efficienza Notizie Ora Nuove memorie HBM2E: bandwidth e capacità per i datacenter di domani

SK Hynix ha annunicato di aver avviato la produzione di memorie HBM2E, standard del quale si è venuti originariamente a conoscenza circa 1 anno fa. Sino ad oggi Samsung è stato l'unico produttore di m ...

Coltiviamo la memoria del passato: 77 anni fa lo sbarco degli Alleati in Sicilia

A 77 anni dallo sbarco degli alleati in Sicilia occorre sottolineare ancora una volta, rifuggendo da qualsiasi tentazione “revisionista”, l’importanza di un avvenimento che provocò la fine del fascism ...

SK Hynix ha annunicato di aver avviato la produzione di memorie HBM2E, standard del quale si è venuti originariamente a conoscenza circa 1 anno fa. Sino ad oggi Samsung è stato l'unico produttore di m ...A 77 anni dallo sbarco degli alleati in Sicilia occorre sottolineare ancora una volta, rifuggendo da qualsiasi tentazione “revisionista”, l’importanza di un avvenimento che provocò la fine del fascism ...