Manninger: «Conte campione vero. Buffon scriverà di nuovo la storia» (Di lunedì 6 luglio 2020) Alex Manninger ha parlato di Antonio Conte, David Alaba e Gianluigi Buffon: le dichiarazioni dell’ex portiere della Juventus Alex Manninger, ex portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Musica Televison. Conte – «È un vincente, un vero campione e vuole vincere fin da subito. Ha vinto ovunque anche in Inghilterra e il suo lavoro è finalizzato all’obiettivo finale. Negli allenamenti ti tira fuori il massimo, il calcio non è solo giocare con la palla». ALABA – «È un giocatore completo e questa è la sua forza. Ci sono molte squadre interessate a lui e nonostante l’età ha un’esperienza unica in Europa. Sarebbe una perdita per il Bayern, penso che rimarrà, ma nel calcio può succedere sempre di tutto». Buffon – «Siamo ancora in contatto e per me ... Leggi su calcionews24

junews24com : Manninger: «Conte un vincente, negli allenamenti ti tira fuori il massimo» - - TUTTOJUVE_COM : Manninger: 'Buffon scriverà la storia di nuovo. Conte è un vincente' -