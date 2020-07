Liguria nella morsa dei cantieri. Autostrade in tilt. Toti: “Siamo ostaggio della guerra tra governo e Aspi” (Di lunedì 6 luglio 2020) Liguria ancora nella morsa del traffico. File chilometri nelle Autostrade e viadotti in tilt. Si va da una “media” di 2 chilometri di coda, per esempio in A12 tra Nervi e Genova est, verso il capoluogo ligure. O in A10 tra Arenzano e il bivio con la A26 verso Genova. La situazione più critica interessa da ore la A26 con 10 chilometri di incolonnamento tra Masone e l’intersezione con la A10 in direzione Voltri. Un crescendo di disagi lungo la rete autostradale per i cantieri di ispezione e messa in sicurezza delle gallerie. Liguria, la ministra De Micheli: troppi ritardi La ministra Paola De Micheli ha ammesso i profondi ritardi nei controlli e nelle manutenzioni. “La Liguria ha più della metà delle gallerie presenti in tutto il sistema della viabilità italiana. E nel tempo si sono accumulati pesanti e ... Leggi su secoloditalia

