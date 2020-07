Inter, riunione nello spogliatoio tra Conte (imbufalito e urlante), Marotta, Ausilio e Oriali (Di lunedì 6 luglio 2020) Dopo la sconfitta contro il Bologna a San Siro, Antonio Conte è rimasto più di un’ora negli spogliatoi con la squadra e Marotta. Dazn ha raccontato, ieri, di un amministratore delegato furioso. Oggi la Gazzetta dello Sport dà ulteriori informazioni su quanto accaduto. “A fine partita Antonio Conte è entrato negli spogliatoi furibondo, alzando parecchio la voce. Tremavano le mura, nella pancia di San Siro. I giocatori hanno visto e sentito l’allenatore imbufalito. Ma non c’è stato un confronto con la squadra, i temi della partita saranno affrontati stamattina ad Appiano. Piuttosto, Conte è rimasto a lungo negli spogliatoi riunito con Marotta, Ausilio e Oriali. Un’ora buona di colloquio, tanto è vero che il tecnico si è presentato in sala Interviste 90 minuti dopo la fine della partita”. L'articolo ... Leggi su ilnapolista

C'è grande tensione in casa Inter dopo la sconfitta a San Siro contro il Bologna. Antonio Conte letteralmente furioso con la squadra.