Inter, Marotta a tutto campo. Da Lautaro ad Eriksen passando per Conte: "E' arrabbiatissimo" (Di lunedì 6 luglio 2020) L'a.d. dell'Inter Beppe Marotta è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport all'indomani della sconfitta casalinga dei nerazzurri contro il Bologna. Tanti i temi affrontati dal dirigente del club: da Conte ad Eriksen passando per l'Europa League e Lautaro Martinez. Conte – "Rimane grande amarezza e delusione di non aver ottenuto i tre punti alla luce di un ottima prestazione di una parte di gara, soprattutto di episodi come il rigore. Purtroppo è successo così di conseguenza rimane delusione. Ci siamo dilungati tutti noi dirigenti con Conte per fare una disamina ed esprimere la nostra amarezza e il nostro disappunto per una gara che era alla nostra portata. Conte ha già iniziato a pensare a giovedì. È molto arrabbiato, ma la sua critica serve a far capire un personaggio e un uomo che vuole ottenere molto di ...

