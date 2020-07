Il figlio di Selvaggia Lucarelli contesta Salvini e viene identificato dalla polizia (Di lunedì 6 luglio 2020) Leon Pappalardo, il figlio di Selvaggia Lucarelli e Laerte Pappalardo (figlio di Adriano), è stato identificato dalla polizia per aver contestato il leader della Lega, Matteo Salvini, al gazebo del partito allestito davanti a un centro commerciale a Milano. Il ragazzo, minorenne, si è avvicinato a Matteo Salvini apostrofandolo con queste parole: Volevo ringraziarla per il suo governo molto omofobo, razzista e concordo sul fatto che sicuramente… Il ragazzo viene interrotto dai fan del leader che vogliono farsi dei selfie, ma Leon Pappalardo continua: Volevo dirle che è molto razzista come persona… Leon viene quindi allontanato, ma Salvini interviene: No, ragazzi, lasciatelo stare Leon inneggia alla libertà di opinione che, evidentemente, in quel momento gli viene censurata. Salvini e i suoi fan rispondono a Leon che gli ... Leggi su trendit

